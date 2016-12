Province, Madia: nessun allarme

"Infondato. Nessuno perderà lo stipendio e il lavoro". Così ministro della Pubblica Amministrazione Marianna Madia in merito all'allarme della Cgil sul rischio-stipendi per i dipendenti delle Province. Anche Gianclaudio Bressa, Sottosegretario di Stato agli Affari regionali, aveva frenato sulle dichiarazioni del sindacato: "Lanciare allarmi come fa la Cgil non solo è sbagliato ma è anche irresponsabile soprattutto nei confronti dei dipendenti".