Prosegue tavolo governo M5S-Lega, obiettivo chiudere per giovedì

Proseguono i lavori del tavolo tecnico tra Lega e Movimento 5 Stelle per il contratto sul programma di governo. L'obiettivo è chiudere giovedì, spiegano dal Movimento. "Oggi contiamo di trovare la quadra, domani" si affronteranno "i temi sottolineati in rosso", sui quali manca ancora l'intesa, spiegano fonti pentastellate. Chiuso il contratto ci sarà poi la consultazione della base per entrambe le forze politiche. Lunedì si salirà al Colle.