Pronto al decollo l'Airbus 340-500, il nuovo super jet della Presidenza del Consiglio

Il nuovo Airbus potrebbe essere utilizzato da Matteo Renzi già per la sua prossima visita istituzionale in Sudamerica. Gli esperti utenti del forum si chiedono però se "valga la pena" aver investito su un aereo più grande e con costi di gestione decisamente più elevati rispetto al precedente Airbus 319. In particolare se utilizzato "soltanto" per uno-due viaggi intercontinentali.



Nell'ambito delle discussioni tecniche, è emerso che il nuovo jet della Presidenza del Consiglio potrebbe essere utile se verrà adoperato anche per viaggi di minore chilometraggio all'interno dell'Europa.