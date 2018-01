Prodi replica a Berlusconi: "Disastro euro? Gestito da suo governo"

"Surreale che Silvio Berlusconi punti il dito accusatorio per la gestione dell'introduzione dell'euro. E ci sarebbe da ridere perché fu proprio il suo governo che non volle gestire questa fase come invece avvenne in tutti gli altri Paesi". Lo afferma in una nota Romano Prodi in replica alle dichiarazioni di Silvio Berlusconi che lo accusava di aver peggiorato l'economia italiana con l'introduzione dell'euro.