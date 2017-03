Prodi: "L'Europa non è morta, non possiamo restare immobili"

"Generalmente si commemorano i defunti, ma l'Europa non è morta. Brexit e le tensioni attuali ci indicano che non possiamo restare immobili". E' quanto ha dichiarato Romano Prodi, a pochi giorni dalle celebrazioni per il 60esimo anniversario dei Trattati di Roma. Prodi auspica che la dichiarazione congiunta che verrà adottata sabato nella Capitale "faccia uscire l'Ue dall'impasse, lasciando però aperta la porta ai Paesi che vorranno aderirvi".