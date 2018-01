Prodi-Grasso, scintille a distanza sull'unità del centrosinistra

E' alta la tensione a sinistra del Pd dopo che Romano Prodi ha affermato di votare per il centrosinistra, aggiungendo che "chi è fuori dalla coalizione non è per l'unità". I vertici di Liberi e Uguali hanno subito reagito. "Credo che sia opinabile per tutti gli italiani: che il Pd sia per il centrosinistra è abbastanza curioso" ha detto Pierluigi Bersani mentre per Pietro Grasso quella del Pd "è una finta coalizione, dove LeU non può stare".

A scatenare la polemica sono state alcune dichiarazioni di Prodi riportate dal sito Affaritaliani e poi precisate dall'ufficio stampa dell'ex premier dell'Ulivo. "In merito a quanto pubblicato si precisa che il Presidente Romano Prodi ha solo ribadito che certamente andrà a votare e che voterà per l'affermazione del centro sinistra e che le forze fuori dalla coalizione non stanno lavorando per l'unità. Niente altro".



Tanto è bastato perché da LeU partisse un fuoco incrociato di risposte a dir poco decise. "È sotto gli occhi di tutti che il centrosinistra non si è potuto ricomporre per volontà di Renzi - ha detto il candidato premier Grasso -. La composizione delle liste e le otto fiducie sulle legge elettorale sono segnali inconfutabili della volontà del Pd e di Renzi di fare altro. Prodi ritiene la finta coalizione che ha messo in piedi Renzi, che lo costringerà a votare Casini a Bologna anziché Errani, un centrosinistra unito? Noi in quel tipo di coalizione non ci possiamo stare".



Il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, di Liberi e Uguali, ha affidato a Twitter il suo pensiero. "Vorrei direi con grande rispetto a Prodi che Renzi, il gruppo che gli sta attorno e il Pd - più che l'unità del centrosinistra - hanno in realtà realizzato i migliori sogni della destra....". Ancora più deciso Pierluigi Bersani: "Stiamo andando a votare con una legge che il Pd ha fatto con la destra, nel Pd sono stati liquidati buona parte di quelli che parlavano di centrosinistra. Quando il Pd candida in Sicilia dei sodali di Cuffaro e di Lombardo, o in Lombardia il braccio destro di Formigoni - prosegue l'ex leader Pd - quando mette nel cuore dell'Emilia gente come Casini o Lorenzin... vuol dire che il centrosinistra pensa di farlo con Berlusconi".



Soddisfatto delle dichiarazioni di Prodi è invece il coordinatore della segreteria del Partito democratico, Lorenzo Guerini. "Il Partito democratico è impegnato a costruire una coalizione forte e credibile in grado di rispondere all`avanzata delle destre e delle forze estremiste. Accogliamo quindi con piacere le parole di Romano Prodi, che riconoscono la validità del lavoro fatto in direzione di un'azione unitaria delle forze di centrosinistra. Per noi l`avversario è alla nostra destra e l'obiettivo è dare seguito ai risultati raggiunti dai governi del Pd. Spero che le parole di Prodi siano uno stimolo per lavorare verso un comune obiettivo".