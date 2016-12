Processo "Why not", tutti assolti a Salerno: non ci fu sottrazione d'inchiesta

Il Tribunale di Salerno ha assolto tutti e sei gli imputati del processo legato alla maxi inchiesta "Why not" . "Il fatto non sussiste" secondo i giudici, chiamati a stabilire se le inchieste condotte dall'attuale sindaco di Napoli Luigi de Magistris , quando era pm di Catanzaro, fossero state sottratte all'allora sostituto procuratore sulla base di un complotto. Lo stesso De Magistris era stato assolto a ottobre dall'accusa di abuso d'ufficio .

I nomi - Sono stati quindi assolti Salvatore Murone, ex procuratore aggiunto di Catanzaro; Giancarlo Pittelli, avvocato e parlamentare, ex coordinatore regionale di Forza Italia in Calabria; Giuseppe Galati, ex sottosegretario alle Attività produttive (oggi esponente parlamentare del gruppo Ala); Antonio Saladino, ex presidente della Compagnia delle opere della Calabria; Dolcino Favi, ex procuratore generale facente funzione a Catanzaro e l'avvocato Pierpaolo Greco.