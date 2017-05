Primo Maggio, Mattarella: "Lavoro priorità, non escludere giovani"

"Il lavoro è la priorità", e dove la società non riesce più ad assicurarlo "la crisi rischia di contagiare le istituzioni". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo messaggio in occasione del Primo Maggio. Mattarella ha anche parlato dei giovani, la cui esclusione dal mondo del lavoro "non è accettabile", e della condizione femminile, con una "presenza insoddisfacente che è un fattore di debolezza del Paese".