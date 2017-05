Primo Maggio, celebrazioni e cortei in tutta Italia

Saranno, come di tradizione, diversi i cortei e le celebrazioni in tutta Italia in occasione del Primo Maggio, Festa dei lavoratori. Tra gli appuntamenti, spicca il concerto in piazza San Giovanni a Roma, mentre a Portella della Ginestra in provincia di Palermo si terrà una manifestazione, a 70 anni dall'eccidio, con i leader dei sindacati, Camusso, Furlan e Barbagallo.