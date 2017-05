Primarie Pd, sospeso seggio di Nardò per irregolarità nel voto

La commissione nazionale per le primarie del Pd ha deciso di sospendere le operazioni di voto al seggio di Nardò (Lecce) dove erano state rilevate irregolarità per la presenza massiccia di esponenti di partiti di destra. Lo si apprende da fonti di polizia. Le urne vengono in questi minuti sigillate e saranno portate nella la direzione provinciale del Pd di Lecce, mentre sono in atto le operazioni di verbalizzazioni di quanto accaduto.