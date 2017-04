Primarie Pd, Orlando: mancano campagne, rischio calo affluenza

"Il rischio molto grave che vedo è che si vada verso un calo d'affluenza rispetto alle primarie precedenti: non sarebbe positivo per il Pd". L'allarme arriva dal ministro della Giustizia, Andrea Orlando, candidato alle primarie per la segreteria del Pd. Orlando denuncia che "non c'è nessuna iniziativa del partito per promuovere la giornata, nessuna campagna d'informazione. Renzi si sottrae ai confronti televisivi e ne è previsto soltanto uno".