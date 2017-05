Primarie Pd, Orfini: file in alcune zone, voto anche oltre le 20

"Una bellissima giornata, centinaia di migliaia di persone sono venute ai gazebo per partecipare. In buona parte d'Italia ci sono file e si voterà anche oltre le 20 per far votare tutti". Così il presidente del Pd Matteo Orfini. Intanto è tutto pronto, sulla terrazza al terzo piano nella sede del Pd, per il futuro segretario dem. E' gia' allestito il palco dal quale il futuro vincitore delle primarie stasera il discorso da leader Pd.