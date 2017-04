Primarie Pd, Emiliano escluso in Lombardia e Liguria: mancano le firme

Firme trovate solo in un collegio ligure e in cinque in Lombardia - Le cinquanta firme necessarie per una lista a suo sostegno sono arrivate soltanto nel collegio di Genova in Liguria e in cinque collegi lombardi. Lo statuto del Pd prevede però che le firme necessarie vengano raccolte almeno nella metà delle province di ogni singola Regione.



La commissione congresso, in una riunione aggiornata più volte negli ultimi due giorni, ha tentato di cercare una mediazione. La proposta era di ammettere il candidato solo nei collegi dove era in regola con le firme. Sembra però che i rappresentanti di Emiliano in commissione abbiano respinto questa soluzione.



Il nome di Emiliano, a questo punto, non può comparire sulla scheda delle primarie nelle due Regioni perché il regolamento prevede che si votino le liste di candidati all'assemblea nazionale, collegate a ciascun segretario.



"Le firme per Emiliano ci sono: in Liguria in tutti i collegi, in Lombardia in più della metà. Non mi pare ci sia nessun organo ufficiale del partito che comunichi l'esclusione, ma solo notizie diffuse ad arte che riteniamo infondate: la decisione è delle commissioni regionali, se e quando ci verrà notificata noi faremo appello". Lo dice Francesco Boccia, deputato Pd esponente della mozione Emiliano. "Non vorrei - parafrasando il Renzi del 2013 - che il congresso del Pd diventasse un problema di burocrazia", aggiunge.