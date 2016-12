Primarie Napoli, Bassolino: "Attendo l'esito del ricorso, cancellare questa schifezza"

"In guerra contro la camorra" - In merito alle polemiche dei giorni scorsi, Bassolino dichiara: "Altro che guerre e rese dei conti. Ognuno deve sempre saper misurare le parole, le parole sono pietre. A Napoli non c'è bisogno di guerre, abbiamo già una guerra terribile, quella con la camorra. Ragazzi napoletani di 14, 15, 16 anni, che sparano e uccidono altri ragazzi".



"Cancellare questa schifezza" - Ed entrando nel merito del caos-primarie, aggiunge: "Un'opinione pubblica compatta come raramente succede è scandalizzata. Tutta l'opinione pubblica italiana chiede una cosa semplice: che si cancelli questa schifezza, questa offesa alla dignità di 30mila persone e di tutta la città di Napoli".



Tensione davanti al teatro - Momenti di tensione davanti al teatro Augusteo, dove Bassolino ha preso la parola. Il sindacato dei giornalisti campani denuncia l'aggressione da parte di supporter dell'ex governatore. Mentre una rissa ha visto protagonisti un gruppo di cassintegrati e licenziati dello stabilimento della Fiat Chrysler di Pomigliano d'Arco e alcuni sostenitori di Bassolino. "Napoli non ti merita e Napoli non ti vuole", hanno dichiarato un paio di persone travestite da Pulcinella brandendo dei sacchetti dell'immondizia. "Vattene a casa, hai già mangiato troppo", hanno aggiunto suonando tamburelli e urlando slogan. Immediata la reazione degli elettori di Bassolino che li hanno prima apostrofati in vario modo e poi invitati ad allontanarsi.