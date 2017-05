Primarie Lega, Salvini: "Da noi non ci sono file di cinesi e rom"

Il leader della Lega, Matteo Salvini, ha votato alle primarie per la scelta del nuovo segretario, carica alla quale il segretario uscente si ricandida sfidato da Gianni Fava. Ai giornalisti che gli hanno ricordato le recenti primarie del Pd, Salvini ha replicato: "Non chiediamo due euro, facciamo votare gratis. Ma comunque noi le facciamo meglio, non abbiamo file di cinesi e di rom fuori".