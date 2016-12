Primarie del Pd in Campania, appello di Saviano su Fb: non andate a votare

18:09 - Lo scrittore Roberto Saviano ha invitato su Facebook a non votare alle primarie del Pd in Campania, per le quali si sono aperti i seggi oggi. "I candidati - ha scritto - sono espressione della politica del passato. Queste elezioni saranno determinate da voti di scambio". E in un video ha spiegato che "pacchetti di voti sono pronti ad andare a uno o all'altro candidato in cambio di assessorati. In più saranno determinanti gli accordi con Cosentino".

"Le primarie - continua lo scrittore dalla sua bacheca - avrebbero dovuto essere strumento di apertura e partecipazione, ma così non è stato (vedi il caso Liguria). Sino a quando non esisteranno leggi in grado di governarle, saranno solo scorciatoie per gruppi di potere. Non legittimiamole, non andate a votare".



Affluenza, 75mila votanti alle 17 - Alle 17 erano circa 75.500 i votanti alle primarie in Campania del centrosinistra per la scelta del candidato alla presidenza della Regione. Il dato, ufficioso, lo si apprende da fonti del Pd. Il dato, articolato per province, indica che, alle 17 avevano votato circa 28.000 persone a Napoli e Provincia, 25.000 a Salerno, 9.000 a Caserta, 7.500 a Benevento e 6.000 ad Avellino.



Dei tre candidati, il primo a essersi recato alle urne è stato Andrea Cozzolino (Pd), poi Marco Di Lello (Psi) e infine Vincenzo De Luca (Pd).