1 dicembre 2014 Primarie centrosinistra: vincono Alessandra Moretti e Michele Emiliano Tutto secondo pronostici nella consultazione per scegliere i candidati del centrosinistra per il governo del Veneto e della Puglia

08:30 - Sono Alessandra Moretti e Michele Emiliano i vincitori delle primarie del centrosinistra che si sono svolte domenica per scegliere i candidati rispettivamenti alla Regione Veneto e Puglia. La Moretti ha battuto Simonetta Rubinato (Pd) e Antonio Pipitone (Idv) e sfiderà così il governatore in carica Luca Zaia, mentre Emiliano ha avuto la meglio su Dario Stefano e Guglielmo Minervini. In Puglia il candidato del centrodestra non è stato ancora deciso.

Moretti: "Il mio Veneto non si chiude nella paura" - "Il Veneto che progetto è una regione che conosce il rispetto, che garantisce i diritti a chi è in regola. Un Veneto forte e inclusivo che non si chiude nella paura", ha detto la Moretti, esprimendo la sua soddisfazione per l'esito delle primarie e ringraziando gli altri due candidati.



"Questa - ha aggiunto - è la vittoria di una comunità intera e del centrosinistra. Ora si riprende a lavorare, a stare tra la gente, ad ascoltare i cittadini, perché non c'è tempo da perdere. Il Veneto ne ha perso fin troppo in questi ultimi anni". Riguardo alle quasi 40mila persone che hanno espresso la loro preferenza alle primarie odierne, l'europarlamentare ha detto che è stata una grande vittoria per il Pd, visto anche che il totale dei votanti ha di fatto doppiato gli iscritti al partito in Veneto. "Lotteremo da subito - ha concluso - per portare aria nuova a palazzo Baldi", la sede della giunta regionale.



Emiliano: "Ora elezioni vere" - Emiliano ha commentato il successo con queste parole: "E' stata una festa bellissima, adesso però abbiamo la campagna elettorale, quella vera. Hanno votato 100mila persone, forse anche di più, e di questi tempi è una cosa meravigliosa".



"Adesso va tutto bene - ha risposto a chi gli chiedeva un commento sul futuro della coalizione, viste le fibrillazioni dei giorni scorsi -. I dati non sono ancora definitivi, ma credo che si tratti di una vittoria certa e questo aiuta moltissimo a chiarire le idee a tutti".



"Questo entusiasmo - ha detto ancora - è quello di chi sa che stiamo andando ad affrontare problemi grandissimi e speriamo nell'aiuto della giunta Vendola che finirà il mandato con il nostro sostegno e che ci consegnerà la Puglia nelle condizioni migliori per potere vincere le elezioni in primavera".