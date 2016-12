Primarie, Berlusconi e Salvini divisi FI: non servono, Lega: voto a elettori

Per la scelta del leader dei moderati "non servono le primarie". Ne è convinto il leader di Fi, Silvio Berlusconi, perché, "le primarie sono manipolabilissime". Berlusconi dice che futuro il leader dovrà avere "sufficiente carisma". Immediata la replica del segretario della Lega, Matteo Salvini: "Non ci sono eredi e dinastie ma cittadini che dovranno scegliere il programma e i candidati per sfidare Renzi. Non penso ci sia un diritto di sangue".