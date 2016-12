Primarie,Bassolino: "Presa in giro"

"Non se ne possono uscire così, è una presa in giro". Antonio Bassolino reagisce così, sui social, alla decisione della commissione di garanzia per le primarie di rigettare il suo secondo ricorso contro l'esito delle consultazioni del 6 marzo. Incertezza su quanto accadrà: molti sostenitori dell'ex sindaco gli chiedono di restare lo stesso in campo costruendo una lista civica autonoma dal Pd.