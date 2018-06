Prima prova per Conte: oggi al Senato per la fiducia al governo gialloverde

La situazione al Senato - A Palazzo Madama, primo vero banco di prova dove si voterà alle 19:30, il nuovo governo può contare su 167 voti certi, 6 in più rispetto alla maggioranza assoluta. In Senato, infatti, ci sono 58 senatori della Lega e 109 del Movimento 5 stelle. In realtà, però, a votare la fiducia ci dovrebbero essere almeno altri 4 senatori, facendo salire la maggioranza a quota 171: si tratta di Maurizio Buccarella e Carlo Martelli, senatori eletti nelle fila del M5S, gruppo al quale però non si sono poi potuti iscrivere per scandali di varia natura, e Ricardo Antonio Merlo e Adriano Cario, esponenti del gruppo Maie, eletti all'estero. FdI si asterrà.



...e alla Camera - A Montecitorio, invece, dove il voto si terrà mercoledì alle 17:30, l'esecutivo gialloverde ha una maggioranza ben più ampia, con 346 voti a favore (222 deputati M5s e 124 leghisti). Sono 30, quindi, i voti di scarto rispetto alla maggioranza assoluta di 316. Anche qui i consensi potrebbero aumentare, sempre grazie ad alcuni deputati ex M5S e ad alcuni componenti del gruppo Misto. FdI - come al Senato - dovrebbe astenersi. All'opposizione, ancora una volta, ci saranno Forza Italia, Pd e LeU.