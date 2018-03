Prima giornata alla Camera per i deputati della nuova legislatura

C'erano anche i "candidati" ministro per un governo M5S, Emanuela De Re per gli Esteri e Lorenzo Fioramonti per il dicastero dello Sviluppo economico, tra i neo eletti che hanno fatto la fila, a Montecitorio, per la registrazione richiesta ai nuovi deputati. Ma in fila fuori della sala del Mappamondo c'erano anche le matricole junior, come Luigi Iovino, il più giovane deputato di questa legislatura, o Elisa Siragusa eletta nella circoscrizione Europa che arriva da Londra. Ecco le immagini del primo giorno dentro la Camera per i neoeletti.