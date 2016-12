Prima della politica, Salvini habitué dei quiz: Striscia lo scopre a Il pranzo è servito

Non solo la politica appassiona Matteo Salvini, leader della Lega Nord. O almeno un tempo, il segretario del Carroccio, aveva un'altra passione: quella per i quiz televisivi. Striscia la Notizia ha infatti scovato un reperto d'annata, targato 1993, in cui un giovanissimo Salvini, appena 20enne, partecipa come concorrente a una puntata del telequiz Il pranzo è servito, allora condotto da Davide Mengacci.