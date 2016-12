Presunte firme false a Palermo, probiviri M5s decidono la sospensione dei deputati Nuti, Mannino e Di Vita

Il collegio dei probiviri del Movimento 5 Stelle ha disposto la sospensione cautelare dei deputati Giulia Di Vita, Claudia Mannino e Riccardo Nuti, e dell'attivista Samantha Busalacchi, per il caso delle presunte firme false a Palermo. Lo scrive il blog di Beppe Grillo. Per Nuti, Mannino e Busalacchi, si legge, "sono stati segnalati come comportamenti non conformi ai principi del M5s l'avvalersi della facoltà di non rispondere davanti ai pm".