Presidenziali Francia, Letta: "Se vince Le Pen l'Europa è finita"

"Dobbiamo guardare alle elezioni francesi come a un momento in cui si capirà se l'Europa riparte oppure no: se vince la Le Pen penso che l'Europa sia finita". Lo ha dichiarato l'ex premier Enrico Letta, aggiungendo che "presto anche l'Italia dovrà decidere da che parte stare: se dentro un vagone di testa di un'iniziativa positiva per l'Europa oppure a guardare il nostro ombelico senza la possibilità di risolvere i nostri problemi".