Presidenze Camere, Berlusconi: bene per il Paese e il Centrodestra

"E' stato un successo, per il Paese, per il centrodestra, per Forza Italia". Lo afferma Silvio Berlusconi, commentando le ultime tumultuose giornate politiche. E aggiunge: "Per il Paese perché, dopo elezioni laceranti che hanno creato uno scenario parlamentare e politico molto complesso e confuso, si è riusciti a mettere in sicurezza le massime cariche istituzionali. Per il centrodestra perché ha dimostrato di saper ragionare da coalizione".

Matteo Salvini "ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo governo", afferma poi il leader di Forza Italia in una intervista al Corriere della Sera. "Non ho mai avuto motivo per non fidarmi (di Salvini, ndr) - aggiunge -. Mi ha sempre detto lealmente quello che intendeva fare. Quando non l'ho condiviso ne abbiamo discusso e abbiamo trovato insieme la soluzione migliore".



Salvini e Di Maio posson governare da soli? "Sarebbe un ircocervo - sottolinea Berlusconi - l'animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un governo Cinquestelle? Non credo che l'elettorato di centrodestra lo perdonerebbe".



"Il partito unico non e' nei nostri progetti e neppure che io sappia in quelli di Salvini, Matteo è un leader pragmatico e intelligente: sa benissimo che il centrodestra non vince senza una forte componente moderata", conclude.