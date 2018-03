Presidenza Senato, Berlusconi: "Nostro candidato resta Romani"

Silvio Berlusconi non cambia linea e conferma la candidatura di Paolo Romani alla presidenza del Senato. "La candidatura di Forza Italia rimane quella di Paolo Romani - scrive in una nota il leader di Fi -, scelta concordemente tra i tre leader del centro-destra e confermata da ultimo ieri sera nella riunione dei Capigruppo di tutte le forze politiche presenti in Parlamento".