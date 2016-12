17:40 - In commissione Giustizia è pronto un testo base sulla prescrizione: in attesa che il documento del governo arrivi in Parlamento, i relatori hanno preparato una proposta che divide però la maggioranza. L'obiettivo è infatti quello di raddoppiare i tempi di prescrizione per reati come la concussione e la corruzione, portandoli rispettivamente a trenta e vent'anni.