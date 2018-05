Premier, Quirinale: "Nessuno ha mai proposto Sapelli a Mattarella"

Dopo le indiscrezioni sullo stop del Colle nei confronti dell'economista Giulio Sapelli per le sue idee antieuropeiste, il Quirinale ha emanato una nota in cui smentisce che il suo nome si mai stato proposto come premier. "Il presidente Sergio Mattarella non ha posto alcun veto o diniego sul professore per la semplice circostanza che nessuno, né prima né durante le consultazioni, gli ha mai proposto, direttamente o indirettamente, il suo nome".