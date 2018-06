5 giugno 2018 17:19 Premier Giuseppe Conte, stipendio "light" da 6.700 euro al mese Parlamentari più ricchi grazie alle diarie, ai rimborsi spesa per lʼesercizio del mandato, i trasferimenti, i viaggi, il telefono

Tagliare i costi della politica. Il Movimento 5 Stelle, con il premier Conte, potrà farlo, anche se non per propri meriti. Il neo presidente del Consiglio guadagnerà infatti 80mila euro all’anno netti, per uno stipendio mensile di 6.700 euro. Emolumenti sempre rispettabili, ma in teoria inferiori rispetto a quello dei semplici deputati o senatori. Conte è infatti un non eletto e non gode quindi della cosiddetta "indennità parlamentare"

Stipendio ottimo, ma inferiore in ogni caso a quello del Capo dello Stato (che prende 239.000 euro l'anno) e a molti deputati e senatori che percepiscono anche oltre i 13mila euro, grazie alle diarie, ai rimborsi spesa per l'esercizio del mandato, i trasferimenti, i viaggi, il telefono.



Il premier italiano guadagna meno anche rispetto ad altri capi di governo. Per esempio Angela Merkel ha uno stipendio di circa 316mila euro l’anno, mentre Alain Berset, primo ministro svizzero, guadagna 412mila euro l’anno. Il leader di governo più pagato è quello australiano, Malcolm Turnbull, che si intasca la bellezza di 450mila euro l’anno.