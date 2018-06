Premier Conte al Senato: mio impegno per cambiare l'Italia

"Oggi ci presentiamo a voi per chiedere la fiducia a favore non solo di una squadra di governo ma di un progetto per il cambiamento dell'Italia, formalizzato in un contratto composto dai programmi votati dagli italiani. Un contratto che anche io ho condiviso sia pure in forma discreta". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte al Senato, aggiungendo: "Non ho pregresse esperienze politiche, sono un cittadino al servizio del Paese".