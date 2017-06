Povertà, in Cdm Reddito inclusione: platea di 1,8 mln persone

Arriva in Cdm per un primo esame il decreto legislativo che introduce in Italia "una misura nazionale di contrasto alla povertà". Si tratta di un decreto che attua la delega approvata a marzo e segue il Memorandum d'intesa firmato ad aprile dal premier Paolo Gentiloni. La misura, il cosiddetto Reddito d'inclusione, si rivolge a una platea di 400mila famiglie, pari a circa 1,8 milioni di persone. Il Rei sostituisce il Sostegno all'inclusione attiva.