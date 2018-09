Posto disabile su volo Alitalia, Boldrini: nessun favoritismo

"Nel volo che ho preso da Roma a Genova mi sono seduta a bordo, come è normale che sia, nel posto indicato dalla carta d'imbarco ottenuta con check-in online 24 ore prima del volo Alitalia. Non è intervenuto nessuno della compagnia area per assegnarmi un posto di favore e non c'è stata nessuna discussione con la mia scorta visto che non c'era. Come lo vogliamo chiamare un sito che pubblica due bufale in un solo articolo?". E' quanto scrive su Facebook Laura Boldrini, replicando alla vicenda del viaggio Genova-Roma su "posto per disabile".