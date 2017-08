Cancellazione dell'anagrafe degli iscritti e dall'albo degli elettori Pd per Diego Urbisaglia, il consigliere comunale di Ancona che aveva scritto sulla sua pagina Facebook che per Carlo Giuliani, ucciso durante i disordini del G8 di Genova nel 2012, serviva "una mira migliore". Lo ha deciso all'unanimità la Commissione Comunale di Garanzia del partito. Si tratta in pratica dell'espulsione. Urbisaglia aveva già deciso di autosospendersi dal partito.