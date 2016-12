22 aprile 2015 Post alluvione, Toti: "Renzi smetta di mentire, a Genova cantieri fermi" Su Twitter il candidato alla Regione Liguria mette sotto accusa il premier andato a fare campagna elettorale per il Pd Tweet google 0 Invia ad un amico

19:11 - "Genova, cantiere inaugurato da Renzi. Neppure una persona al lavoro. Basta bugie e parate elettorali". Lo scrive su Twitter il candidato alla regione Liguria del centrodestra Giovanni Toti. Sotto accusa la campagna elettorale che il premier ha fatto a Genova per il Pd in cui annunciava cantieri aperti 24 ore su 24 per rimettere in sesto la città dopo l'alluvione. "Ne lavorassero almeno una", dice ironicamente Toti postando su Twitter le immagini dei cantieri fermi.

Genova, cantiere inaugurato da Renzi. Neppure una persona al lavoro. Basta bugie e parate elettorali.#cambiamoinsieme pic.twitter.com/xQxSe9zMZA — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 22 Aprile 2015 Cantiere sul Bisagno inaugurato da Renzi. Si discute di lavorare 24 ore al giorno, ma ne lavorassero almeno una!! pic.twitter.com/iUWk4LaalG — Giovanni Toti (@GiovanniToti) 22 Aprile 2015