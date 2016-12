Possibile incontro Putin-Berlusconi

Al Cremlino "si sta studiando la possibilità di un incontro tra Putin e Berlusconi" e "non si esclude che si possa svolgere a Roma la sera del 10 giugno dopo l'udienza del presidente russo dal Papa". Lo ha detto il portavoce di Putin, Iuri Ushakov, citato dall'agenzia di stampa Tass. Il presidente russo è atteso mercoledì all'Expo di Milano. Nel pomeriggio, invece, si sposterà a Roma per essere ricevuto in Vaticano in udienza da Papa Francesco.