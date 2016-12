Porto Torres, il sindaco M5s cerca l'assessore su Facebook: candidature da tutta Italia

Hanno risposto in 50 all'originale bando pubblicato su Facebook dal sindaco di Porto Torres, in provincia di Sassari, Sean Christian Wheeler. Il primo cittadino pentastellato, in carica dal giugno 2015, cerca l'assessore ai Lavori pubblici e Urbanistica per il suo Comune e per farlo si è servito del social network: il 30 ottobre ha, infatti, lanciato l'annuncio con i dettagli del profilo richiesto. Le candidature sono arrivate da tutta Italia.