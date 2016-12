Ponte sullo Stretto, Delrio: "Siamo pronti a mettere soldi pubblici"

"Il Ponte sullo Stretto non è una cattedrale nel deserto e lo Stato potrebbe fare la sua parte in modo diretto", finanziandone la realizzazione con soldi pubblici. Lo afferma il ministro per le Infrastrutture, Graziano Delrio, precisando che come "progetto isolato non ha senso. Ma all'interno del corridoio europeo Napoli-Palermo ha molto senso. Il mio non era un no alle grandi opere, ma alle opere inutili".