Ponte Stretto, Grillo: "Opera costosissima che non vedrà mai luce"

Matteo Renzi "ha detto di essere pronto ad aprire i cordoni della borsa (di soldi dei cittadini) per far ripartire il progetto del Ponte sullo Stretto, un'opera costosissima, inutile e in piena zona sismica". Beppe Grillo attacca così sul suo blog il premier, aggiungendo: "E' un'opera che non vedrà mai la luce, già costata 600 milioni di euro ai contribuenti, per il quale Monti stanziò 300 milioni per il pagamento delle penali".