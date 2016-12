Poletti:tutele crescenti entro anno

12:02 - "Il contratto a tutele crescenti è il primo obiettivo che vogliamo portare in porto per fine anno". Lo ha detto il ministro del Lavoro Giuliano Poletti a margine di un convegno a Firenze. Per il presidente della commissione Bilancio della Camera Francesco Boccia però l'esecutivo deve fare ancora uno sforzo "per far sì che il ddl abbia realmente un senso va dotato in questa manovra di ulteriori 1,5 miliardi da destinare al lavoro".