19:15 - Il Jobs Act non vale anche per gli statali, "perché tutta la discussione sulla legge delega è stata fatta sul lavoro privato e quindi non è applicabile al pubblico impiego". E' quanto spiega il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti, chiarendo così il nodo sollevato da Pietro Ichino (Sc). "Se si vuol discutere del lavoro pubblico in Parlamento c'è una legge delega sulla P.a.", aggiunge.