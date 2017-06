Poletti: "I voucher non torneranno, nuovo strumento è più limitato"

Il testo sul lavoro occasionale approvato in Commissione Bilancio della Camera è "coerente con l'impianto che avevamo scelto come governo. I voucher non ci sono più e non torneranno". A sottolinearlo è il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, secondo il quale "ora abbiamo uno strumento molto più limitato, molto più tracciato e molto più certo, che non permette scappatoie e risolve un problema che aveva bisogno di una regolamentazione".