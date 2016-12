Poletti annuncia il piano anti-povertà "Subito 320 euro al mese per loro"

Insieme al sostegno al reddito il governo sta pensando anche a un piano per l'inclusione sociale dei poveri, per costruire la via italiana al reddito minimo, come spiega il ministro nella sua itnervista a "Repubblica". Già approvato a Palazzo Chigi il disegno di legge delega in merito: entro sei mesi dal via libera del Parlamento arriveranno dunque i decreti attuativi.



Nel 2017 dovrebbe dunque scattare la riforma che coinvolgerà gradualmente tutti i quattro milioni di italiani in condizione di povertà assoluta. "E' un cambiamento radicale - dice Poletti - perché nel nostro Paese non c'è mai stato un istituto unico nazionale a carattere universale per sostenere le persone in condizione di povertà. Vogliamo dare a tutti la possibilità di vivere dignitosamente. E' una riforma che vale almeno quanto il Jobs Act".



"Chi riceverà l'assegno - precisa poi il ministro - avrà alcuni obblighi, come mandare i figli a scuola o accettare un'occupazione".



Sulle pensioni, Poletti aggiunge: "Il governo si è impegnato sulla flessibilità in uscita. Entreremo nel merito solo con proposte precise". Sul cosiddetto "lavoro agile", Poletti fa sapere che "non abbiamo stime e non so se ce ne siano. So che i cambiamenti tecnologici sono molto più veloci dei cambiamenti sociali. E penso anche che le innovazioni tecnologiche possono da una parte bruciare posti di lavoro, ma dall'altra renderci più liberi nel lavoro. E' un mix che il legislatore non può ignorare".



Alla domanda se saranno anche introdotti sgravi fiscali per incentivare il lavoro da casa, il ministro replica: "Non ora, anche se gli sgravi per il welfare aziendale previsti nella legge di Stabilità si muovono in quella direzione".



I criteri per assegnare il sussidio contro la povertà - Il nuovo sussidio contro la povertà dovrebbe essere pari a circa 80 euro a testa al mese con una media per una famiglia di 4 persone (con minori) di 320 euro, ma con un tetto massimo di 400 euro al mese per le famiglie con cinque componenti e oltre. Lo si apprende da tecnici del ministero del Lavoro. I criteri preferenziali per ottenere il sussidio in prima battuta potrebbero essere, oltre alla presenza di figli minori, l'essere madre single, la presenza di disabili in famiglia, l'assenza di occupati e l'Isee a zero.