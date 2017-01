Polemiche su viaggio in India, la Moretti si dimette da capogruppo Pd in Veneto

Dopo le polemiche per il viaggio in India nei giorni in cui il Consiglio Regionale Veneto discuteva il bilancio, Alessandra Moretti si è dimessa dalla carica di capogruppo del Pd in Veneto. "Ritengo opportuno - ha scritto in una nota - non esporre i colleghi a strumentalizzazioni di sorta, e pur avendomi loro rinnovato la fiducia, credo sia doveroso tutelare la coesione della squadra in Regione e nel contempo dare un segnale ai cittadini".