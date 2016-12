Polemiche Fertility Day, ministero:razzismo è in occhi di chi guarda

"Il razzismo è negli occhi di chi guarda, noi pensiamo alla prevenzione". Così il ministero della Salute in merito alle polemiche che si sono riaccese sulla nuova campagna per il Fertility Day. Sui social, infatti, sono stati presi di mira i nuovi opuscoli messi a punto dal ministero e giudicati portatori di messaggi "razzisti": per le buone abitudini infatti sono state usate immagini con persone bianche, per quelle cattive di colore.