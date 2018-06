Polemica sui vitalizi, Casellati: "Riserva giuridica, non politica"

"Non ho alcuna riserva politica sulla questione dell'abolizione dei vitalizi, cerchiamo una soluzione che possa però avere un equilibrio giuridico". E' quanto ha dichiarato il presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, rispondendo alle critiche da parte del Movimento 5 Stelle sulla sua apparente frenata in merito al provvedimento della Camera per tagliare i privilegi degli ex parlamentari.