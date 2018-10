Polemica su audio Genova,Casalino: chiedo scusa,non volevo offendere

"Sento di dover chiedere scusa per l'effetto prodotto da un mio audio privato finito sui giornali. Nelle mie parole non c'è mai stata la volontà di offendere le vittime di Genova. Offende, invece, l'uso strumentale che alcuni giornali stanno facendo della tragedia". Lo afferma in una nota il portavoce di Palazzo Chigi Rocco Casalino intervenendo dopo la diffusione del suo audio del 17 agosto in cui si lamentava di aver dovuto "saltare Ferragosto".