Pizzarotti: "La mia sospensione è illegittima, non è nello Statuto M5s"

"Dal direttorio M5S clima di caccia alle streghe" - "Molte persone con anche responsabilità all'interno del Movimento, infatti, sia online che durante gli eventi, raccontano falsità come verità, creando confusione e un clima di caccia alle streghe", accusa il sindaco di Parma scrive nel documento inviato al M5S pubblicato su Facebook.



Pizzarotti chiede, poi, una serie di "riforme" per rinnovare il movimento, come i "ristabilire un nuovo rapporto di confronto" tra il centro e le periferie; studiare una "formula di dialogo" tra gli eletti di vario grado del M5s; di "garantire la possibilità per gli eletti ed attivisti di esprimere le proprie idee"; supportare i territori anche in merito alle decisioni sugli "scissionisti". "Credo che tutto questo renderebbe il nostro Movimento più consapevole e maturo. Di fatto un Movimento che si prepara a governare. Su questo obiettivo comune, se lo si vorrà, si potrà scrivere un nuovo inizio", conclude Pizzarotti.



"Io vero 5 Stelle, Pd contro di me" - "Da anni ormai vengo più o meno esplicitamente accusato di non essere un vero 5 Stelle" e tra le accuse cita "un mio ipotetico accordo con il Pd. Ho smentito in ogni modo, ho scritto parole durissime verso Renzi e il suo governo, ho ricevuto l'esposto proprio dal Pd ma qualunque cosa faccia per dimostrare la mia buona fede c'è sempre qualcuno disposto ad alimentare dubbi sulla mia persona", scrive Pizzarotti nella sia difesa inviata allo staff di Beppe Grillo in cui aggiunge: "Il clamore mediatico a cui questa vicenda è stata sottoposta non è ascrivibile al sottoscritto. Le responsabilità vanno ricercate nel senatore del Pd Giorgio Pagliari che attraverso un esposto del tutto pretestuoso ha cercato di gettare ombre sulla mia amministrazione". Proprio "l'accusa di mancata trasparenza ha di fatto dato forza all'accusa del Pd". "Il boicottaggio - conclude - non è quindi imputabile al mio operato".