14 maggio 2016 18:41 Pizzarotti, Di Maio: non siamo il Pd, noi rispettiamo le regole; e il sindaco: prima di tutto viene la mia città Pronta la replica del dem Guerini al vicepresidente della Camera: "Nel Movimento lʼuno vale uno in realtà non esiste, mi ricorda molto ʼLa fattoria degli animaliʼ"

"Io penso che il M5S abbia applicato una regola. Abbia fatto rispettare le regole. Avevamo un avviso di garanzia nascosto per tre mesi e questo è inconfutabile. Per questa ragione noi abbiamo applicato una regola in quanto questo è il M5s e non il Pd". Lo ha detto Luigi Di Maio sull'ipotesi di un'azione legale del sindaco di Parma Federico Pizzarotti nei riguardi del M5S. Il sindaco replica via web: "Amo la mia città, il suo bene viene prima di tutto".

In ogni caso, aggiunge Di Maio, uno dei tre reggenti del movimento insieme a Di Battista e Fico, sul sindaco di Livorno "non abbiamo ancora deciso". "Siamo rappresentanti delle istituzioni, non dell'asilo Mariuccia". "Quindi - ha proseguito Di Maio - credo proprio che commentare messaggi pubblicati su Facebook sia veramente di cattivo gusto di fronte agli italiani. Tra l'altro in quei messaggi si testimonia che con Pizzarotti ci eravamo sentiti". "Gli italiani mi pagano lo stipendio per occuparmi dei problemi del Paese e non per parlare del Movimento Cinque Stelle ed è per questo che oggi sono qui - ha concluso riferendosi alla sua presenza a Volla - a parlare di amianto e voglio occuparmi di problemi ben più seri".

Il commento di Guerini (Pd): "Mi ricorda 'La fattoria degli animali'" - "La sospensione del sindaco di Parma Pizzarotti è la prima decisione importante presa dal Movimento nel dopo-Casaleggio, ma è in assoluta continuità rispetto al passato. Nel Movimento l'uno vale uno in realtà non esiste. Mi ricorda molto 'La fattoria degli animali' di Orwell, in cui c'è qualcuno che è più uguale degli altri". Così il vicesegretario del Pd Lorenzo Guerini, in una intervista al Giornale Radio Rai.