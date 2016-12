Pizzarotti, Di Maio:mail anonima? Era lo staff di Grillo, mica Zorro

"Chi non rispetta le regole, non fa parte del M5s. Noi non siamo superiori, noi abbiamo delle regole e intendiamo rispettarle". Lo ha detto il vicepresidente della Camera e membro del direttorio del Movimento 5 stelle, Luigi Di Maio. Per quanto riguarda la mail anonima ricevuta dal sindaco di Parma Federico Pizzarotti, Di Maio ha spiegato che "era lo staff di Beppe Grillo, mica lo staff di Zorro".