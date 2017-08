Pisapia: "Oggi nasce la casa comune per un nuovo centrosinistra"

"Oggi nasce la nuova casa comune del centrosinistra, per un progressismo moderno e rivoluzionario". Lo ha detto alla manifestazione di Roma "Insieme" Giuliano Pisapia, spiegando: "Serve discontinuità, inclusione e innovazione. Non possiamo far vincere gli altri, che non hanno idee e principi. Divisi si perde. Non mi interessano le polemiche e gli attacchi personali. In questi giorni ho girato il Paese e quello che mi chiedono è unità".